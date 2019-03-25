В России собрались резко повысить цену на шампанское

Минимальная розничная стоимость бутылки шампанского может вырасти на четверть со 164 до 207 рублей. С такой инициативой выступило Министерство финансов России. Проект изменений в приказ Минфина размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальную стоимость шампанского, по которой его отпускают производители, предлагается повысить со 115 до 143 рублей. Цену для оптовиков — со 133 до 172 рублей. Целесообразность повышения цен на шампанское в Минфине объяснили тем, что в период с 2016 по 2019 год увеличились ставки акциза, НДС, тарифы на электроэнергию, был введен помарочный учет, изменились цены федеральных специальных марок, стоимость винограда и комплектующих.

Как отмечается в пояснительной записке, повышение минимальных цен на шампанское позволит создать конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить контрафакт и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджет. Меры будут способствовать защите отечественного производителя и развитию в России виноделия, заявили в Минфине.

Ранее министерство финансов выступило с предложением ввести минимальную цену на пиво — ее предлагается установить на уровне 35 рублей за 0,5 литра. В ведомстве заявили, что такая мера позволит улучшить качество продукции и очистить рынок от фальсификата.

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