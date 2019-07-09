Вино в России станет дороже

Ставки акцизов на вино в России предложили повысить. Об этом рассказал пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Осипов подтвердил, что правительство одобрило повышение ставок. В ближайшее время поправки внесут в Государственную думу. Согласно проекту документа, на тихие вина акциз повысится до 31 рубля за один литр, на игристые – до 40 рублей.

Председатель совета директоров виноторговой компании «МБГ-миллениум» Ирина Фомина заявила, что поправки увеличат цену напитка для конечного покупателя. Кроме того, повышение акцизов приведет к росту доли контрафакта, отметил президент компании «Ладога» Вениамин Грабар.

Отмечается, что существенное повышение ставок коснется не всех вин. Производители вина из российского винограда получат льготы, а те, кто использует импортное сырье, будут платить акциз по полной ставке. Кроме того, поправки уравняют ставки на российские и импортные вина.

В июне президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сообщил, что российские потребители стремительно переходят на дешевое вино. Это объясняется снижением покупательской способности.

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