Российских чиновников оставили без вина

Российское правительство запретило госзакупки иностранных вин. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Ограничения коснутся закупок для государственных и муниципальных нужд. Они введены в целях защиты российского внутреннего рынка. Это также должно способствовать развитию национальной экономики и поддержке отечественных производителей. Коммерческий сектор ограничения не затронут.

Ранее в Роскачестве заявили о необходимости в кратчайшие сроки навести порядок в госзакупках продовольственных продуктов для предприятий социальной сферы. Глава организации Максим Протасов пояснил, что в настоящее время главным фактором при покупке товара победителя конкурса является цена. Это зачастую приводит к демпингу со стороны недобросовестных поставщиков, следствием чего становится поставка фальсификата или продуктов из дешевого сырья.

Он отметил, что одним из критериев выбора поставщика должна быть репутация. При заключении контрактов следует учитывать данные о поставщике, полученные в результате проверок контрольно-надзорных органов.

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