Названы самые нечистые на руку госкомпании России

Самые непрозрачные госзакупки проводят Росалкогольрегулирование, Минэнерго, Росавтодор и Росрыболовство, сообщает РБК со ссылкой на данные «Национального рейтинга прозрачности закупок 2018».

Также низкая прозрачность закупок замечена в Федеральном казначействе, Росгидромете, МЧС и Росстандарте. Наиболее прозрачные госзакупки проводят Роспечать, Ростуризм, Росстат и Государственная фельдъегерская служба.

Из-за низкой конкуренции государство потеряло на закупках 86,5 миллиарда рублей с поправкой на инфляцию. Столько можно было бы сэкономить, если бы в несостоявшихся закупках (без заявок, с одной поданной заявкой, с единственной соответствующей заявкой) приняло участие несколько компаний. Размер упущенной выгоды оценили исходя из среднерыночного размера дисконта при закупках. По сравнению с прошлым годом потери государства из-за непрозрачных закупок сократились на 33 процента.

Больше всего государство потеряло в региональных закупках (45 миллиардов рублей), федеральные обошлись в 35,5 миллиарда рублей, муниципальные — в 6 миллиардов рублей.

Материалы по теме Аппаратные игры У гособоронзаказа может появиться новый контролер

В регионах самые непрозрачные госзакупки проходили в Магаданской области, Калмыкии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан оказались наиболее прозрачными.

Среди государственных корпоративных заказчиков худший результат показали корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани. Кроме того, низкая прозрачность закупок отмечается в «Роснано», Россельхозбанке и «Газпроме». Самую высокую оценку получили «Росатом», «Мосгаз», «Россети» и «РусГидро».

Среди унитарных предприятий наиболее проблемные — совхоз «Рощинский» из Башкирии, муниципальное предприятие Ижевска «Ижводоканал» и Московский метрополитен. Лучшие в рейтинге — Мосгортранс, Петербургский метрополитен и Крымэнерго.

В конце ноября было замечено, что цены на продукты, закупаемые для российских государственных учреждений, многократно различаются в зависимости от региона. Например, стоимость огурцов различалась в 26 раз, томатов — в 17 раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!