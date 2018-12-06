Экономика
 
Последние новости
Медведев призвал гордиться жизнью в глубинке
Объявлен главный цвет 2019 года
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
Отправка московского школьника с ножом на скорой попала на видео
Возмущенных австралийцев снабдят голыми садовниками
Бесплатные обеды в российских школах захотели отменить из-за «сытых мальчиков»
Минобороны прокомментировало приближение боевого корабля США к российским водам
Су-57 получит супероружие
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Севший на 175 лет врач-педофил разорил американскую гимнастику
Новости партнеров

Названы самые нечистые на руку госкомпании России

Перейти в «Мою Ленту»

Самые непрозрачные госзакупки проводят Росалкогольрегулирование, Минэнерго, Росавтодор и Росрыболовство, сообщает РБК со ссылкой на данные «Национального рейтинга прозрачности закупок 2018».

Также низкая прозрачность закупок замечена в Федеральном казначействе, Росгидромете, МЧС и Росстандарте. Наиболее прозрачные госзакупки проводят Роспечать, Ростуризм, Росстат и Государственная фельдъегерская служба.

Из-за низкой конкуренции государство потеряло на закупках 86,5 миллиарда рублей с поправкой на инфляцию. Столько можно было бы сэкономить, если бы в несостоявшихся закупках (без заявок, с одной поданной заявкой, с единственной соответствующей заявкой) приняло участие несколько компаний. Размер упущенной выгоды оценили исходя из среднерыночного размера дисконта при закупках. По сравнению с прошлым годом потери государства из-за непрозрачных закупок сократились на 33 процента.

Больше всего государство потеряло в региональных закупках (45 миллиардов рублей), федеральные обошлись в 35,5 миллиарда рублей, муниципальные — в 6 миллиардов рублей.

В регионах самые непрозрачные госзакупки проходили в Магаданской области, Калмыкии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан оказались наиболее прозрачными.

Среди государственных корпоративных заказчиков худший результат показали корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани. Кроме того, низкая прозрачность закупок отмечается в «Роснано», Россельхозбанке и «Газпроме». Самую высокую оценку получили «Росатом», «Мосгаз», «Россети» и «РусГидро».

Среди унитарных предприятий наиболее проблемные — совхоз «Рощинский» из Башкирии, муниципальное предприятие Ижевска «Ижводоканал» и Московский метрополитен. Лучшие в рейтинге — Мосгортранс, Петербургский метрополитен и Крымэнерго.

В конце ноября было замечено, что цены на продукты, закупаемые для российских государственных учреждений, многократно различаются в зависимости от региона. Например, стоимость огурцов различалась в 26 раз, томатов — в 17 раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков
Медведев предложил распродать государственную собственность
Кудрин объяснил причины воровства в России
Российские компании решили спрятать от всех
Другие материалы рубрики
Экономика10:30 4 декабря

Хуже некуда

Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
11:11Сегодня

Подсчитаны расходы россиян на новогодний стол и подарки

15:55 4 декабря

«МегаФон» подтвердил лидерство по скорости передачи данных в Москве

10:01Сегодня

Трампа уличили в тайном контроле ОПЕК

Экономика15:5626 ноября

Чем страшны сибирские морозы

Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
08:43Сегодня

Введение новых автомобильных номеров попросили отложить

13:22 3 декабря

«Аэрофлот» победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018

06:02Сегодня

Названы главные угрозы мировой экономике

Экономика00:01 2 декабря

Тотал больше

Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
06:35Сегодня

Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии

16:0428 ноября

Участники «Трансформации» поговорили об использовании Бизнес-навигатора МСП

20:50 5 декабря

Сделку России и ОПЕК оценили

Россия
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
«Вы совершаете важные вещи не только для себя»
Путин наградил лучших добровольцев. Они готовы отдать все и не просят ничего
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
Бесплатные обеды в российских школах захотели отменить из-за «сытых мальчиков»
Смерть россиян объяснили неправильным питанием
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
Террорист въехал в здание полиции на автомобиле и взорвался
Минобороны прокомментировало приближение боевого корабля США к российским водам
Россиянин умер в тюрьме для мигрантов в США
Великобритания приостановит выдачу «золотых виз»
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
На Украине предложили сделать Бандеру национальным героем
Киев пожаловался на «древний принцип Кремля»
Надежда Савченко обвинила СБУ в шантаже и начала сухую голодовку
Пашинян решил заставить Лукашенко объясниться
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Катар выходит из ОПЕК
Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине
«Наплевать, что мне скажут Хабиб и Ричард Гир»
 
Подсчитаны расходы россиян на новогодний стол и подарки
Трампа уличили в тайном контроле ОПЕК
Введение новых автомобильных номеров попросили отложить
Названы главные угрозы мировой экономике
Все материалы
Силовые структуры
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?
«Это будет схватка со смертельным исходом»
Воры в законе лишились лидера и нарушили давний запрет. Их ждет борьба за власть
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Лучший друг московского школьника с ножом рассказал о его странных играх
Стали известны подробности нападения подростка с ножом на школу
Пришедший в московскую школу с ножом подросток сдался полиции
Идеолога взрыва в Казанском соборе отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Су-57 получит супероружие
Украина испытала С-125
В США перечислили «оружие XXI века»
Все материалы
Спорт
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Нурмагомедов дал девушкам-бойцам совет по семейным отношениям
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
«Манчестер Юнайтед»
Партнерский материал
Дьявольски хороши
«Манчестер Юнайтед» сразится с «Арсеналом». На что ставить в этом матче
Нокаутированного украинцем боксера прооперировали
«Спартак» упустил победу в Кубке России
Лука Модрич«Пытаюсь привыкнуть к этому»
Модрич — лучший футболист мира. Он остановил Месси и Роналду
Все материалы
Культура
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Определены любимые песни россиян
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»
Украинский танцор решил защитить Путина от негативной энергетики
Михалков обиделся на любовь российских зрителей к западному кино
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Эпичная дуэль незнакомцев на «факах» посреди улицы рассмешила интернет
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Умерла самая старая видеоблогерша в мире
Обсуждение Кокорина и Мамаева у Малахова закончилось матерщиной в прямом эфире
Легендарной прическе сенаторши Петренко устроили пышные проводы
Microsoft удалила рекламу с призывавшим сжигать геев Охлобыстиным
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названы лучшие рестораны мира
Объявлен главный цвет 2019 года
Агентства заставляли тучных моделей толстеть и притворяться еще более тучными
Рассекречен новый календарь Pirelli
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Снегопад привел к массовой отмене и задержке рейсов в Москве
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
Найден лучший общественный туалет в мире
Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Женщина отправилась за капустой и получила сотни тысяч долларов
Все материалы
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
В линейке Volkswagen появится электрический багги
Lotus задумался о собственном гиперкаре
Раскрыт интерьер Ford Explorer следующего поколения
Все материалы
Дом
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
В Москве нашли квартиру за шесть тысяч рублей в месяц
Названы главные проблемы жителей российских городов
Ипотечное бремя россиян облегчат
Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье
Все материалы