Медведев предложил распродать государственную собственность

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал активнее приватизировать госимущество, поскольку это способствует развитию конкуренции в России. Слова главы правительства приводит «Интерфакс».

«Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях. Сегодня развитию конкуренции препятствует целый ряд проблем, прежде всего, избыточное участие государства в экономике», — сказал Медведев.

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По его словам, государственное присутствие в экономике в последнее время расширяется, причем зачастую в областях, где этого «совершенно не требуется».

Еще одна причина недостаточной конкуренции в российской экономике, по мнению Медведева, — слишком низкая доля малого бизнеса. «В структуре нашего ВВП небольшие предприятия занимают чуть более 20 процентов. Действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства пока недостаточны, чтобы небольшие компании могли конкурировать с гигантами бизнеса», — пояснил он.

Также премьер затронул проблему картельных сговоров, которые особенно распространены в госзакупках. По его данным, ущерб от них достигает двух процентов ВВП. «85 процентов дел о картелях — это сговоры на торгах, которых стало в 2017 году даже больше, чем в 2016 году», — сказал Медведев. Рост, по его словам, составил три процента.

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