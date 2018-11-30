В госзакупках нашли многомиллионные аномалии

Цены на продукты, закупаемые для российских государственных учреждений, могут многократно различаться в зависимости от региона. К такому выводу пришли аналитики торговой платформы «Агро24», выдержки из их исследования приводит РБК.

Специалисты проанализировали 165 тысяч тендеров на закупку 30 видов социально значимых продуктов (гречневая крупа, капуста, картофель, макароны, молоко и другие), проводившихся государственными учреждениями по всей стране с января по сентябрь текущего года. В результате было выявлено сразу несколько странных тенденций.

Например, цена на огурцы в Мордовии и в Ямало-Ненецком автономном округе различалась в 26 раз: 13 рублей против 339,7 за килограмм. Минимальная и максимальная цены на томаты в разных регионах отличались в 17 раз: 322 рубля за килограмм в Москве против 18,2 рубля в Ставропольском крае.

Самое большое различие было зафиксировано в ценах на капусту: 4,1 рубля за килограмм в Оренбургской области против 571,7 рубля в Новгородской (разница в 137,4 раза).

У таких результатов может быть объяснение, отмечают опрошенные изданием эксперты. Самые высокие цены зафиксированы в отдаленных регионах, испытывающих сложности с логистикой. Кроме того, самые низкие цены обычно устанавливаются при больших объемах закупок в то время, как у разных организаций — разные потребности. Однако даже с учетом этих факторов различия выглядят слишком существенными.

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