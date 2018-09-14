Российских чиновников пожурили за заказ мебели на шесть миллионов рублей

Администрации Сочи не позволили потратить бюджетные деньги на мебель за 6,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, аукцион на закупку мебели в зал торжественных совещаний чиновники объявили в сентябре. В техническом задании указывалось, что столы и стулья должны быть из твердых пород дерева, с обивкой из натуральной кожи высшей категории и декоративной отделкой из ценных пород дерева.

Прокуроры пришли к выводу, что это «не отвечает понятию муниципальных нужд и может привести к неэффективному использованию бюджетных средств». Заказчику вынесли предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

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Ранее стало известно, что власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати объявили тендер на борьбу с комментариями в соцсетях. Согласно техническому заданию, исполнитель, названный кибердружиной, должен публиковать короткие сообщения там, где, по данным заказчика, «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов», и затем отчитываться об этом. Начальная сумма контракта — 460 тысяч рублей.

В конце прошлого года был принят закон «Об акционерных обществах», позволяющий правительству проводить госзакупки втайне от контроля общественности — на закрытых торговых площадках и самостоятельно определять случаи, когда скрывать информацию о крупных сделках.

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