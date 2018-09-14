Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»

Министерство Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати объявило тендер на «Организацию профилактических мероприятий в сети Интернет», сообщает «Роскомсвобода».

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Согласно техническому заданию, исполнитель, названный на сайте госзакупок кибердружиной, должен публиковать короткие сообщения или комментарии как минимум в трех социальных сетях, где, по данным заказчика, «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов». Количество аккаунтов «для ведения контрпропаганды» составит не менее девяти.

Ожидается, что кибердружина будет оставлять до 75 сообщений в неделю с обязательным объемом каждого сообщения до 100 слов. Исполнитель обязан размещать комментарии в течение суток после получения задания и отчитываться об этом в течение часа после публикации. Начальная сумма контракта — 460 тысяч рублей, срок действия — до конца года.

В конце прошлого года был принят законопроект «Об акционерных обществах», позволяющий правительству проводить госзакупки втайне от контроля общественности — на закрытых торговых площадках. Согласно этим правкам, исполнительная власть будет сама определять случаи, когда общество не сможет получать информацию о крупных сделках.

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