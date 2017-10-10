Раскрыты самые наглые госзакупки автомобилей

Антикоррупционное подразделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) представило новый «Индекс расточительности» — рейтинг 25 самых дорогих автомобилей, которые оказались в системе государственных закупок. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру». В список попали государственные монополии, а также компании, где у государства контрольный пакет.

По словам представителя проекта Валентина Орлова, ОНФ удалось отменить в общей сложности закупки 5 автомобилей на сумму 30 миллионов рублей. Всего в рейтинг попали 25 машин, которые покупали компании из 14 регионов России на общую сумму 132 миллиона рублей.

Самыми востребованными оказались немецкие и японские автомобили. Топ-3 возглавили автомобили марки Mercedes. Лидером стал автомобиль для «ВТБ Страхование» («дочка» госбанка ВТБ). Компания заказала себе Mercedes-Benz S-Class S 560 4Matic стоимостью почти 11,3 миллиона рублей, причем это авто является самым мощным в рейтинге. Среди необходимых критериев в материалах госзакупки указывались: декоративные элементы из коричневого полированного корня ореха, панорамная раздвижная крыша с электроприводом, мультиконтурные задние сиденья с функцией массажа, двухцветная обивка салона из полуанилиновой кожи.

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Второе место досталось «Самарской сетевой компании», которая хотела купить Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic L стоимостью 8,4 миллиона рублей. Третье — за «Башспиртом», компания претендовала на Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic за 7,7 миллиона рублей.

На втором месте по популярности оказался Toyota Land Cruiser различных комплектаций. Эта машина оказалась востребована у ФГУП «Космическая связь» (принадлежит Росимуществу), у «Коммунарских электрических сетей», «Авиаагрегата», «Севастопольгаза», Государственного научно-исследовательского института «Кристалл», ФГУП «Управление строительства №30» и двух «дочек» «Транснефти». Стоимость Land Cruiser, по данным ОНФ, колебалась от 3,4 миллиона до 6,15 миллиона рублей.

В рейтинг ОНФ впервые попал и электромобиль — «Тюменьэнерго» планировало купить Nissan Leaf почти за пять миллионов рублей.

Негодование экспертов ОНФ вызывают закупки убыточными компаниями люксовых авто. В качестве примера они приводят закупку «Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири», которая заказала Mercedes-Benz V-Class 250 D 4Matic L стоимостью 6,5 миллиона рублей.

Ряд компаний, попавших в «Индекс расточительности» ОНФ, формально не являются государственными. Однако эти предприятия монопольно предоставляют важнейшие услуги населению, например водоснабжение. В ОНФ убеждены, что такие компании обязаны отчитываться о своих закупках публично и так же подвергаться критике, как компании государственные.