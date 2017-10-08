Свита саудовского короля прокатилась по Москве на 23 машинах Mercedes

Видео: Говорит Москва / YouTube

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала на YouTube видео, на котором запечатлено, как по Большому Каменному мосту проезжает кортеж короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Материалы по теме Кремлевский престол Чем Путин удивил короля крупнейшей нефтяной державы

В колонне находились 23 машины Mercedes — шесть седанов с проблесковыми маячками, два Mercedes с дипломатическими номерами, семь внедорожников Gelandewagen, еще четыре Mercedes без «мигалок» и с обычными номерами, а также три минивэна и один фургон. Помимо этого, там ехали седан BMW и фургон Volkswagen с выключенным проблесковым маячком.

Кортеж сопровождали три Mercedes полиции, 11 полицейских на мотоциклах и экипаж ДПС на Skoda.

Саудовский монарх находился с визитом в России с 5 по 8 октября. В Москве король встретился с президентом Владимиром Путиным, провел переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым и принял участие в ряде других мероприятий.