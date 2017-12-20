Правительству разрешили хранить госзакупки в тайне

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий правительству проводить госзакупки в тайне от контроля общественности — на закрытых торговых площадках. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в федеральный закон «Об акционерных обществах». Согласно этим правкам, исполнительная власть будет сама определить случаи, когда общество не сможет получать информацию о крупных сделках. Автором законодательной инициативы выступило само правительство.

Ранее антикоррупционное подразделение Общероссийского народного фронта исследовало систему государственных закупок и представило «Индекс расточительности»: рейтинг 25 самых дорогих автомобилей, заказанных на бюджетные деньги. Их общая стоимость составила 132 миллиона рублей. Лидером стал автомобиль для «ВТБ Страхование» («дочка» госбанка ВТБ): компания заказала себе Mercedes-Benz S-Class S 560 4Matic стоимостью почти 11,3 миллиона рублей с декоративными элементами из коричневого полированного корня ореха, панорамной раздвижной крышей и сиденьями с функцией массажа.

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