Сотрудников МЧС заподозрили в махинациях при массовой закупке китайских дронов

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» в отношении «неустановленных лиц из числа руководителей МЧС России». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, сотрудников МЧС подозревают в махинациях при закупке дронов.

По словам источника, о преступлении стало известно во время расследования другого уголовного дела — о крупных хищениях при закупке пожарно-спасательной техники для одного из территориальных управлений МЧС. «При анализе контрактов стало ясно, что балансовая стоимость техники, полученной от министерства, завышена в 2,5-3,5 раза, что заставило внимательно посмотреть на условия самого контракта. Тогда-то и выяснилось, что в обосновании рассматривались модели дронов, произведенные в Европе, а закуплены были более дешевые модели», — сообщил собеседник.

В связи с этим в четверг, 20 июля, оперативники провели обыски и выемки документов в помещениях Департамента развития МЧС России на улице Ватутина в Москве. Некоторые из руководителей были приглашены на беседу к следователям ФСБ.

По данным РЕН ТВ, речь идет о так называемом «китайском контракте», заключенном в 2015 году. Тогда МЧС закупило крупную партию дронов-квадрокоптеров у нескольких компаний из КНР — уже поступило около 200 дронов, контракт предусматривает поставку еще 700 летательных аппаратов.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» другой источник в правоохранительных органах, по нарушениям при госзакупках в МЧС возбуждено еще одно уголовное дело — в отношении руководства одного из окружных управлений главка МЧС по Москве. Задержанных нет, но сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей.