Правительство на два года запретило госзакупки иностранной мебели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее государственные закупки мебели и деревянных изделий. Об этом он сообщил во вторник, 12 сентября, в ходе заседания правительственной комиссии по импортозамещению, передает ТАСС.

Мера, по словам главы кабмина, не затрагивает страны, входящие в Евразийский экономический союз (помимо России, это Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан). Ограничения вводятся сроком на два года.

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Премьер отметил, что в целом по стране импортозамещение «развивается, и развивается достаточно неплохо», добавив, что «в принципиально важных областях» удается даже опередить план.

«Но еще довольно много предстоит сделать для увеличения доли российских поставщиков в производственных цепочках, повышения конкурентоспособности и в целом улучшения репутации товаров, которые производятся в России, а стало быть, организации цепочек их сбыта», — приводит его слова «Интерфакс».

Весной 2014 года ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении Москвы, связав их с вхождением Крыма в состав России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа РФ ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2018 года и может быть продлено. Российское правительство также проводит политику импортозамещения, постепенно заменяя иностранные товары отечественными.