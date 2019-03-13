Глава Роскачества предложил меры по регулированию госзакупок продовольствия

В Роскачестве считают необходимым в кратчайшие сроки навести порядок в системе госзакупок продуктов питания для предприятий социальной сферы, заявил руководитель организации Максим Протасов. По его словам, сейчас главным фактором при определении победителя конкурса является цена, что часто приводит к демпингу со стороны недобросовестных поставщиков, следствием чего становится поставка фальсификата или продукции, изготовленной из дешевого сырья.

Одним из критериев при выборе поставщика должна быть его репутация, считает Протасов. «При заключении контрактов должны в том числе учитываться данные о поставщике, полученные по результатам проверок контрольно-надзорных органов, исследований Роскачества», — рассуждает глава национальной системы качества. Также, по его мнению, дополнительным преимуществом поставщика, участвующего в госзакупках, должно стать наличие у него подтверждения факта внедрения систем менеджмента качества, в том числе на основе проведенного аудита предприятия в рамках премии правительства в области качества.

Как говорит Максим Протасов, в настоящее время слабо используются даже существующие механизмы контроля качества продукции в госучреждениях. Кроме того, продолжает он, необходимо снять правовой пробел в отношении соответствия товаров, поставляемых на госзакупки, ГОСТам.

В свою очередь, источник в крупной пищевой компании отмечает, что для лучшего контроля за качеством поставляемого в заведения социальной сферы продовольствия проведения одних лабораторных исследований будет недостаточно. «Важно также осуществлять контроль за самой процедурой проведения тендеров на поставки продовольствия, в первую очередь, для детей, условиями этих тендеров и их организаторами», — говорит он. Дело в том, по его словам, что зачастую условия таких тендеров «подгоняются» под конкретного поставщика, что не способствует нормальной конкуренции и решению задач по поставкам безопасного и качественного продукта.

В компании «Прогресс», выпускающей бренд детского питания «ФрутоНяня», в свою очередь, заявили, что готовы взаимодействовать со всеми контролирующими органами в вопросах обеспечения детей безопасным и качественным продуктом. Там добавили, что в настоящее время у компании нет прямых контрактов на поставки детского питания «ФрутоНяня» в рамках госзакупок, но в будущем она рассчитывает участвовать в соответствующих тендерах. В «Прогрессе» напомнили, что в период с апреля 2014-го по март 2017 года производитель уже был поставщиком для столичных молочных кухонь.

Ранее, 13 марта, газета «Коммерсантъ» сообщила о поручении вице-премьера Алексея Гордеева усилить контроль за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы сейчас главным фактором при определении победителя конкурса является цена больницы, школы, детские сады и прочие бюджетные учреждения. Соответствующее поручение, по данным издания, на прошлой неделе было направлено руководителям Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора и Роскачества.

Собеседник «Коммерсанта» в пищевой компании утверждает, что крупные поставщики продуктов в госучреждения сами проходят все необходимые исследования в аккредитованных лабораториях, тратя на это более 10 миллионов долларов в год. «Сейчас же фактически предлагается проходить дополнительные, излишние проверки», — говорит источник. По его подсчетам, расходы на исследование одной категории товара могут достигать 20–30 миллионов рублей в год. В результате, по мнению источника, средние и небольшие поставщики рискуют не справиться с ростом издержек и будут вынуждены отказаться от участия в контрактах.