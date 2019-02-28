Названы лучшие пельмени

Роскачество составило рейтинг пельменей и определило наиболее качественные образцы, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего было проверено 48 брендов из 24 регионов, которые оценили по 88 показателям качества и безопасности. Ценовой диапазон составил от 90 до 640 рублей за один килограмм. Российский «Знак качества» не смогла получить ни одна торговая марка.

Лучший результат показали пельмени «Сибирская коллекция» при цене 450 рублей за килограмм. Также в первую десятку вошли пельмени «Дымов», «Цезарь», «Останкино. Папа может», «Ермолино», «Мираторг», «ВкусВилл», «Атяшево», «ДобрынинЪ», «Уральские пельмени». Лучшие пельмени, по оценке Роскачества, лепят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской, Челябинской областях, а также в Мордовии и Башкирии.

Ни в одной марке не удалось обнаружить тяжелые металлы, пестициды, ГМО, недопустимое содержание полифосфатов и другие недопустимые соединения и микроорганизмы. При этом в 16 сортах выявлены отклонения по микробиологическим показателям, например, в некоторых пельменях нашли кишечную палочку и повышенное содержание бактерий.

В пельменях «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета», «Равиолло», «Сальников» и «Своими руками. Карапузы» нашли не указанный на этикетке вид мяса. Это может быть связано с тем, что оборудование плохо промыли.

Также встречалось ДНК сои, хотя этот ингредиент и не превалировал. Исходя из оценки кальция Роскачество сделало вывод, что перемолотых костей в фарше нет ни у одного из участников исследования. Помимо этого, отсутствовал крахмал.

В апреле 2018 года некоммерческая организация «Росконтроль» составила список опасных для здоровья пельменей. Как оказалось, в пельменях «От Ильиной» и «ЛожкаревЪ» присутствовала сальмонелла, а в «Ближних горках» — листерии. В продукции бренда «У Палыча» обнаружились сразу обе опасные бактерии.

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