Названа самая опасная сметана

Росконтроль провел исследование качества сметаны с массовой долей жира 20 процентов в сегменте от 190 до 250 рублей за килограмм, его результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, были проверены марки «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Брест-Литовск», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода». Их протестировали по 50 параметрам безопасности, в том числе, на антибиотики и микробиологические показатели, среди которых: бактерии кишечной палочки, сальмонелла, дрожжи и плесень.

Также было проанализировано содержание стабилизаторов, консервантов и растительных жиров и проверено соответствие состава маркировке. По итогам теста, к покупке Росконтроль рекомендовал «Благоду», «Брест-Литовск» и «Бежин луг».

Наиболее распространенными нарушениями оказались замена дорогих молочных жиров на растительные и использование стабилизаторов. В двух образцах («Вкуснотеево» и «Простоквашино») обнаружили крахмал, не указанный в маркировке, за это их внесли в черный список Росконтроля.

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Как пояснили эксперты, сам по себе крахмал, который используют, чтобы сделать сметану гуще и сэкономить на сырье, не опасен для здоровья, однако применение немолочного ингредиента вводит в заблуждение потребителей. Других претензий к физико-химическим показателям в ходе экспертизы не возникло.

Кроме того, в сметане «Простоквашино», «Ростагроэкспорт», «Бежин луг», «Брест-Литовск» и «Киржачский молочный завод» белка оказалось немного меньше положенных по ГОСТУ и СТБ (белорусскому стандарту) 2,5 процента. При этом пять из семи протестированных товаров заявлены как изготовленные по ГОСТу или СТБ (исключение составили «Благода» и «Простоквашино»).

Почти вся проверенная сметана получила те или иные замечания, связанные со вкусом. Худшие оценки получили два образца: в сметане «Ростагроэкспорт» эксперты обнаружили запах и привкус окисленного жира, а в продукции «Киржачского молочного завода» — горечь в послевкусии и посторонний полимерный запах. В результате марки внесли в список товаров с замечаниями.

Ранее правительство заявило о масштабной проверке мяса птицы, вареной колбасы, сыров и сырных продуктов, которую вице-премьер Алексей Гордеев возложил на Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество.

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