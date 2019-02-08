Названы лучшие стиральные порошки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование стирального порошка. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Миф», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан», AOS/«Я родился». Последний обозначен как как порошок для детского белья.

Главный критерий исследования — токсичность порошков. Существующие официальные нормы регулируют этот показатель только для детских моющих средств, однако важное значение он имеет и для всех остальных. Согласно общепринятым стандартам, значение индекса токсичности не должно выходить за границы диапазона 70-120 процентов. Все протестированные образцы нарушили норму: у Sorti индекс равняется 66 процентам, у «Биолана» — 28 процентам.

Также эксперты исследовали эффективность стиральных порошков в разрезе присутствия поверхностно-активных веществ (ПАВ) в воде после полоскания. Худший результат по анионогенным ПАВ (ванадий, мышьяк, селен, молибден) показал порошок AOS/«Я родился» — 47 миллиграмм ПАВ на литр воды, лучшие — у «Миф», BiMAX, Clean OK/«Наша семья» (13 миллиграмм на литр). Больше всего неионогенных ПАВ (кальций, стронций, барий, радий, медь) оседает при стирке порошком AOS/«Я родился» — 8,5 миллиграмма на литр, меньше всего — при стирке «МИФ», BiMax, Clean OK / «Наша семья» (2,3 миллиграмма на литр).

Кроме того, специалисты протестировали порошки на эффективность. В результате «Миф» получил 75 баллов, BiMAX — 74 балла, Sorti — 73 балла, Tide — 71 балл, «Биолан» — 67 баллов, Clean OK / «Наша семья» и AOS/«Я родился» — по 66 баллов.

По итогам исследования «Росконтроль» признал наиболее эффективными порошками «Миф» и BiMAX. AOS/«Я родился» занесен в черный список за худший показатель токсичности.

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