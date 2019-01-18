Названа лучшая скумбрия

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование скумбрии. В нем участвовали образцы пяти брендов: Vici, «Балтийский берег», «Олива», «Русское море» и «А’Море».

Специалисты исследовали скумбрию по более чем 50 параметрам, среди которых микробиологические показатели, содержание консервантов и соответствие состава маркировке.

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В образцах под марками «Балтийский берег», «Олива» и «Русское море» содержание жира оказалось превышено в несколько раз по сравнению с указанным на упаковке.

В скумбрии «Олива» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Остальные образцы были признаны безопасными.

Также рыба под брендом «Олива» не соответствует нормативам по органолептическим свойствам. У нее обнаружены срывы кожи на тушке, а брюшко оказалось отмякшим. Кроме того, у нее имеются посторонние запах и привкус.

Образец «А’Море», в свою очередь, оказался слишком соленым.

По итогам исследования образец «Олива» добавлен в черный список «Росконтроля». Остальные рекомендованы к употреблению.

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