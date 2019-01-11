Назван единственный безопасный для здоровья торт «Наполеон»

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование торта «Наполеон», проверив пять брендов: «Фили Бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех», Mirel и «У Палыча».

При проверке учитывались более 70 параметров качества и безопасности. Эксперты изучили состав крема, измерили уровень консервантов и проверили соответствие состава заявленной маркировке.

Несмотря на то что все образцы имели хорошие вкусовые качества, продукция четырех из пяти брендов оказалась опасной для здоровья. Так, во всех образцах, кроме торта «У Палыча», были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. При этом в трех состав крема не соответствовал заявленному на этикетке.

Кроме того, в тортах марок «Фили Бейкер» и Mirel был обнаружен не указанный в составе сахарин. Отмечается, что данный подсластитель не допускается техническим регламентом для этого вида продукции.

По результатам экспертизы рекомендован к употреблению только «Наполеон» от бренда «У Палыча», остальные образцы включены в черный список «Росконтроля».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!