Названа лучшая красная икра

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование красной икры. В нем приняли участие сотрудники Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры НЦБРП.

Эксперты исследовали образцы семи брендов: «Меридиан», Salmonica, ARO, «Камчатское море», «Тунгутун», «Русское море» и «Русский рыбный мир». Salmonica и «Камчатское море» заявлены как икра нерки, остальные образцы — как икра кеты.

Учитывались более 50 параметров, включая микробиологические показатели, уровень консервантов и токсичность.

В образце под брендом «Камчатское море» не обнаружилось икры нерки. Вместо нее исследователи нашли ДНК радужной форели, выращенной в искусственных условиях.

В образцах «Камчатского моря» и Salmonica обнаружена кишечная палочка, а икра под брендами «Тунгутун», ARO, «Русское море» и «Русский рыбный мир» содержит незначительный отстой — жидкость, состоящую из молочной массы икринок, что не позволяет причислить ее к заявленному на упаковке первому сорту.

В результате экспертизы бренды Salmonica и «Камчатское море» были добавлены в черный список «Росконтроля», «Тунгутун» — в список товаров с замечаниями. Остальные образцы рекомендуются к употреблению.

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