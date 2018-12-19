Названы лучшие шоколадные конфеты

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проверили продукцию семи брендов: «А.Коркунов», Ferrero Rocher, «Вдохновение», «Белочка», Fine Life, «Красный Октябрь» и «Бабаевский».

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Худший результат по итогам экспертизы показала марка «Красный Октябрь». Продукция бренда отправлена в черный список за слишком высокое содержание транс-изомеров жирных кислот в жире, использованном при изготовлении конфет, что не соответствует требованиям безопасности.

В список товаров с замечаниями попали конфеты «Белочка» и «А.Коркунов» за недостоверную маркировку в части указания наименования глазури и состава соответственно. В случае «Белочки» эксперты также имели претензии к внешнему виду.

Рекомендована к покупке продукция брендов Ferrero Rocher, «Вдохновение», Fine Life и «Бабаевский» — их конфеты полностью соответствуют ГОСТу, указанному в маркировке.

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