Назван лучший сервелат

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с Федеральным научным центром пищевых систем имени В.М. Горбатова (ФГБНУ) РАН провел исследование качества колбасных изделий, а именно сервелата. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Специалисты проверили продукцию пяти брендов: «Останкино / Папа может», «Клинский», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина». Вся продукция была признана безопасной.
Худший результат по итогам экспертизы показал сервелат «Клинский». В образцах в сопоставимом с мясом количестве обнаружился крахмалосодержащий компонент — кукурузная мука. В итоге марка отправилась в черный список.
В список товаров с замечаниями попал сервелат бренда «Мясной дом Бородина», в составе которого также был найден незаявленный ингредиент — животный (коллагеновый) белок.
Рекомендована к покупке продукция брендов «Останкино / Папа может», «Велком», «Рублевский». Эксперты также отметили незначительные недостатки в плане вкуса и внешнего вида сервелата марки «Рублевский».
В ноябре «Росконтроль» также назвал лучшие марки куриного филе и лучшие замороженные блинчики.