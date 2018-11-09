Названы лучшие замороженные блинчики

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова (ФГБНУ) РАН провели исследование качества замороженных мясных полуфабрикатов, а именно замороженных блинчиков. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Проверке подверглись замороженные блинчики с мясом семи брендов: «Морозко», «Останкино», «Сибирская коллекция», «Каждый день», «С пылу с жару», «Разновес/Сибирский деликатес», «Fine Life».

Худший результат по итогам экспертизы показали блинчики производства «Fine Life», в образцах были найдены бактерии кишечной палочки, а также листерии. За нарушение безопасности продукции «Росконтроль» отправил марку в черный список. В список товаров с замечаниями попали блинчики от марок «Каждый день» и «Разновес/Сибирский деликатес».

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На упаковке последних было написано, что он «Для маленьких», однако в составе блинчиков было зафиксировано повышенное содержание перца, что для детских продуктов запрещено. Таким образом производитель мог ввести потребителя в заблуждение своей этикеткой.

Рекомендована к покупке продукция следующих брендов: «Морозко», «Останкино», «Сибирская коллекция», «С пылу с жару», в некоторых из брендов были найдены незначительные недостатки, которые не повлияли на качество продукции.

В ноябре «Росконтроль» также назвал лучшие марки куриного филе.

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