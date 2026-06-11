Россияне назвали главные мотиваторы для работы

РИА Новости: Главными мотиваторами для работы у россиян являются планы и цели

Главными мотиваторами для работы у россиян являются личные планы и цели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Сравни.ру».

В опросе приняли участие в общей сложности 1765 совершеннолетних граждан из различных регионов России. По итогам исследования выяснилось, что главными побуждающими к работе факторами для жителей страны остаются личные планы и цели. Для их реализации необходим стабильный ежемесячный заработок. Такой ответ дали 43 процента респондентов.

Еще для 35 процентов респондентов работа нужна, чтобы поддерживать оптимальный уровень жизни близких людей. Для чуть более четверти (26 процентов) опрошенных стабильный труд необходим ради спокойной жизни. Каждый четвертый участник опроса, в свою очередь, считает работу простой необходимостью, «потому что так надо».

Впрочем, ключевой движущей силой при выборе работы для россиян остаются деньги. Для ощущения себя счастливым среднестатистическому гражданину, как показали результаты исследования Superjob, нужен ежемесячный доход в размере 273 тысяч рублей. Таким образом, финансовые запросы россиян оказались кратно выше средней зарплаты по стране.

