Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:44, 11 июня 2026Экономика

Россияне назвали главные мотиваторы для работы

РИА Новости: Главными мотиваторами для работы у россиян являются планы и цели
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главными мотиваторами для работы у россиян являются личные планы и цели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Сравни.ру».

В опросе приняли участие в общей сложности 1765 совершеннолетних граждан из различных регионов России. По итогам исследования выяснилось, что главными побуждающими к работе факторами для жителей страны остаются личные планы и цели. Для их реализации необходим стабильный ежемесячный заработок. Такой ответ дали 43 процента респондентов.

Еще для 35 процентов респондентов работа нужна, чтобы поддерживать оптимальный уровень жизни близких людей. Для чуть более четверти (26 процентов) опрошенных стабильный труд необходим ради спокойной жизни. Каждый четвертый участник опроса, в свою очередь, считает работу простой необходимостью, «потому что так надо».

Впрочем, ключевой движущей силой при выборе работы для россиян остаются деньги. Для ощущения себя счастливым среднестатистическому гражданину, как показали результаты исследования Superjob, нужен ежемесячный доход в размере 273 тысяч рублей. Таким образом, финансовые запросы россиян оказались кратно выше средней зарплаты по стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Раскрыты подробности о личности водителя протаранившего толпу россиян автобуса

    Россияне назвали главные мотиваторы для работы

    Военнообязанные армяне из России вернулись в Армению и не смогли ее покинуть

    Известный российский певец перенес инсульт

    Нашествие акул началось на Дальнем Востоке России

    Тела погибших при атаке ВСУ азербайджанцев доставлены на родину

    Лидеры ЕС захотели убедить Трампа возобновить переговоры по Украине на своих условиях

    В России подешевела черешня

    Ученые предупредили о повышающем риск рака и болезней сердца количестве алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok