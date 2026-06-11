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Силовые структуры
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08:50, 11 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о личности водителя протаранившего толпу россиян автобуса

На счету водителя, протаранившего людей в Екатеринбурге, шесть нарушений ПДД
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На счету водителя автобуса, протаранившего людей в Екатеринбурге, как минимум шесть нарушений ПДД. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, 49-летний водитель приехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга в феврале, нарушение правил дорожного движения произошло там.

Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, мужчина является иностранцем. Проверяется законность его пребывания и работы в России.

О ДТП стало известно вечером 10 июня. Автобус протаранил пешеходов и врезался в храм «Большой Златоуст» в центре города. Четыре человека не выжили. Водитель признался, что перепутал педали газа и тормоза. В момент аварии он был трезв.

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