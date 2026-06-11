Раскрыты подробности о личности водителя протаранившего толпу россиян автобуса

На счету водителя, протаранившего людей в Екатеринбурге, шесть нарушений ПДД

На счету водителя автобуса, протаранившего людей в Екатеринбурге, как минимум шесть нарушений ПДД. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, 49-летний водитель приехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга в феврале, нарушение правил дорожного движения произошло там.

Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, мужчина является иностранцем. Проверяется законность его пребывания и работы в России.

О ДТП стало известно вечером 10 июня. Автобус протаранил пешеходов и врезался в храм «Большой Златоуст» в центре города. Четыре человека не выжили. Водитель признался, что перепутал педали газа и тормоза. В момент аварии он был трезв.

