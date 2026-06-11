Раскрыт результат теста на трезвость протаранившего толпу россиян водителя автобуса

В Екатеринбурге водитель автобуса, въехавшего в толпу людей, был трезв

Водитель автобуса, который въехал в толпу людей в Екатеринбурге, был трезв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По данным полиции, мужчина работал водителем по трудовому договору с коммерческой автокомпанией с 6 марта, сразу после аварии он прошел освидетельствование. Также в полиции рассказали о выросшем до пяти числе пострадавших, двум людям госпитализация не понадобилась.

О ДТП стало известно вечером 10 июня. Автобус протаранил пешеходов и врезался в храм «Большой Златоуст» в центре города. Четырех человек спасти не удалось. Водитель признался, что перепутал педали газа и тормоза.