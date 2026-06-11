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08:37, 11 июня 2026Из жизни

Нашествие акул началось на Дальнем Востоке России

Рыбаки сообщили о нашествии акул на Дальнем Востоке России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Нашествие акул началось на Дальнем Востоке России, об этом Telegram-каналу Baza рассказали рыбаки.

По информации канала, акулы заплыли в акваторию Приморского края на фоне аномально большого захода тунца. Его миграция началась из-за раннего прогрева воды и появления иваси, которой кормится тунец. Крупные скопления иваси прошли через Приморье из-за усиления Цусимского течения.

Рыбаки рассказали, что уже выловили акулу-мако возле острова Путятина. Кроме того, несколько особей подошли близко к катерам в бухте Триозерье. Это были белые акулы, которых еще называют акулами-людоедами, их перепутали с дельфинами.

Ранее сообщалось, что в Приморье впервые массово начали ловить гигантских тунцов весом до 200 килограммов у берегов Владивостока.

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