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Бывший СССР
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08:43, 11 июня 2026Бывший СССР

Военнообязанные армяне из России вернулись в Армению и не смогли ее покинуть

В Армении запретили выезд из страны военнообязанным, прибывшим из России и других стран
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Политические власти Армении начали запрещать выезд из страны прибывшим из-за рубежа в период парламентских выборов военнобязанным. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера выяснилось, что многим нашим соотечественникам, которые прибыли на родину и собираются вернуться, условно в Россию, выезд из Армении запрещен», — сообщил парламентарий.

По его словам, политическая власть таким образом совершает массовое преступление. Согласно закону Армении, отмечает Манукян, выезд из страны может быть запрещен только гражданам, которые совершили преступление и находятся под уголовным преследованием.

Ранее научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян в беседе с «Лентой.ру» заявил, что будущее армянской оппозиции будет зависеть от их решения участвовать в работе парламента или не признать результаты выборов. Особое внимание политолог рекомендует обратить на партию «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которая по итогам голосования не набрала всего несколько десятков голосов для прохождения в парламент.

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