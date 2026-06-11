Военнообязанные армяне из России вернулись в Армению и не смогли ее покинуть

В Армении запретили выезд из страны военнообязанным, прибывшим из России и других стран

Политические власти Армении начали запрещать выезд из страны прибывшим из-за рубежа в период парламентских выборов военнобязанным. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера выяснилось, что многим нашим соотечественникам, которые прибыли на родину и собираются вернуться, условно в Россию, выезд из Армении запрещен», — сообщил парламентарий.

По его словам, политическая власть таким образом совершает массовое преступление. Согласно закону Армении, отмечает Манукян, выезд из страны может быть запрещен только гражданам, которые совершили преступление и находятся под уголовным преследованием.

Ранее научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян в беседе с «Лентой.ру» заявил, что будущее армянской оппозиции будет зависеть от их решения участвовать в работе парламента или не признать результаты выборов. Особое внимание политолог рекомендует обратить на партию «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которая по итогам голосования не набрала всего несколько десятков голосов для прохождения в парламент.