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05:27, 8 июля 2026Мир

США уточнили количество пораженных целей в Иране

CENTCOM: США поразили более 80 целей в Иране

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

США поразили более 80 целей в Иране, об этом заявило американское Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X.

«Силы Центрального командования (CENTCOM) завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, поразив более 80 целей точными боеприпасами в качестве немедленного ответа на действия Ирана», — говорится в заявлении.

Там уточнили, что были атакованы системы противовоздушной обороны (ПВО), сети командования и контроля, береговые радары, противокорабельные ракеты и более чем 60 катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В CENTCOM добавили, что целью ударов было лишение Ирана возможности атаковать коммерческие корабли в Ормузском проливе.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.

В понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.

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