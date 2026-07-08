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05:11, 8 июля 2026Бывший СССР

Зеленскому напомнили о невыполненном обещании

Епископ УПЦ Гедеон: Зеленский не сдержал слово принять православие, он клятвопреступник
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал принять православие, однако так и не сдержал слово. На это в разговоре с ТАСС обратил внимание бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ Украинской православной церкви (УПЦ) на покое Гедеон (Харон).

Священнослужитель, припомнив Зеленскому невыполненное обещание, назвал его «клятвопреступником».

«Когда он шел на выборы — жена его православная, и дети были крещены в православной церкви, канонической, — он тогда сказал: "Если я стану президентом, так Богу будет угодно, я приму православие и буду просить, чтобы вы совершили надо мной таинство крещения". И этого не сделал», — сказал Гедеон .

По словам епископа, украинский президент идет «по нарастающей своих грехов», совершая безумные действия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году. По его словам, украинский президент начал спорить о содержании согласованного совместного заявления.

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