Предсказан исход переговоров Трампа и Зеленского

Политолог Мезюхо: Для Зеленского успехом станет отсутствие хамства со стороны Трампа

Переговоры президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не принесут прорывных результатов, а для Зеленского успехом станет уже сам факт встречи и отсутствие публичного хамства со стороны Трампа, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Не стоит ожидать грандиозных результатов, как для Украины, так и для США после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре. Уже сейчас все сделано для того, чтобы привычного бенефиса Зеленского на мероприятии Североатлантического альянса не состоялось. Его программа в сравнении с предыдущими вояжами на такие мероприятия сокращена, его итоги будущие встречи с точки зрения репутационных потерь непредсказуемы», — сказал Мезюхо.

Успехом для Зеленского будет хотя бы сам факт этой встречи и отсутствие хамства, по крайней мере публичного, со стороны Дональда Трампа, а вот за это никто не может ручаться Иван Мезюхо политолог

По словам политолога, Трамп может устроить Зеленскому новые «уроки вежливости», но может и вести себя вежливо, не пообещав при этом серьезной поддержки и напомнив о необходимости диалога с Россией.

«Я думаю, что переговоры Трампа и Зеленского не закончатся какими-то прорывными соглашениями, несмотря на то, какие заявления последуют по итогам этой встречи. Уже давно пора отделять зерна от плевел, заявление после встреч Трампа и Зеленского зачастую не соответствует их реальному содержанию. Трамп много раз говорил о хороших встречах Зеленским, но после этого, по большому счету, ничего не происходило», — отметил Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что сегодня некому защитить Зеленского от эмоциональных нападок Трампа.

«Поэтому, в каком-то смысле, Владимир Зеленский рискует попасть под эмоциональную эскападу американского президента, если тот будет не в духе», — добавил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что на Западе нет уверенности, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре пройдут успешно.