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05:30, 8 июля 2026КультураЭксклюзив

Раскрыт секрет популярности советских фильмов

Продюсер Старцева: Секрет популярности советских фильмов заключается в общности
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Когда люди говорят о советских фильмах, которые десятилетиями продолжают собирать зрителей у экранов, особенно в новогодние праздники, речь идет уже не просто о кино, убеждена продюсер, автор ТВ-проектов Елена Старцева. Секрет их популярности она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» давно стали частью общего культурного кода, отметила эксперт.

Это фильмы, которые знают не только по сюжету, но и по интонациям, жестам, репликам, музыке, настроению. Они встроены в нашу повседневную память так глубоко, что иногда достаточно одной фразы или кадра, чтобы человек сразу понял, о чем идет речь

Елена Старцевапродюсер

«На мой взгляд, именно в этом и заключается главный секрет их популярности. Эти картины перестали быть просто произведениями определенной эпохи. Они стали языком, на котором люди разных поколений могут общаться друг с другом. Кто-то впервые увидел их в детстве по телевизору, кто-то пересматривал вместе с родителями, кто-то включает их уже своим детям. В результате фильм становится не только личным впечатлением, но и семейной, праздничной, национальной традицией», — высказалась продюсер.

Особенно ярко это видно в Новый год, отметила Старцева. Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что в праздничные дни зритель редко ищет сложный эмоциональный эксперимент. Ему важно ощущение дома, устойчивости, тепла и понятного мира, где есть юмор, музыка, узнаваемые герои и уверенность, что все закончится хорошо, уточнила она.

Именно поэтому советские комедии так органично существуют в новогоднем эфире. Они не просто развлекают — они возвращают человека в состояние внутреннего покоя и принадлежности к чему-то общему

Елена Старцевапродюсер

Еще одна важная причина долговечности таких фильмов, по мнению спикера, это точная работа с персонажами. В них нет ощущения случайности, даже второстепенный герой запоминается, потому что у него есть характер, интонация, пластика, своя правда, уточнила она.

«Мне кажется, что культурный код этих фильмов формируется из нескольких элементов. Первый — узнаваемость. Зритель мгновенно считывает образы, ситуации, музыку, фразы. Второй — повторяемость. Эти фильмы смотрят не один раз, а десятилетиями, и каждое новое включение только закрепляет их значение. Третий — общность. Они понятны и ребенку, и взрослому, и человеку старшего поколения. Это редкий тип контента, который не разделяет аудиторию, а собирает ее вместе», — рассказала эксперт.

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Сегодня медиапространство устроено иначе: у каждого зрителя своя платформа, свои рекомендации, свой персональный набор сериалов и фильмов, а общих экранных событий становится меньше, обратила внимание продюсер. Советское же кино, по ее словам, как раз возникало в эпоху общего просмотра, когда фильм мог стать событием для огромной аудитории сразу. Поэтому лучшие картины того времени оказались встроены не только в историю кино, но и в коллективную память, убеждена Старцева.

Ранее 60-летняя советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова показала архивные снимки времен ее молодости и детства.

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