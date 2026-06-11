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09:01, 11 июня 2026Россия

Появились кадры последствий попадания украинских БПЛА в российскую многоэтажку

В Краснодаре оказался поврежден фасад в многоэтажке после попадания украинских БПЛА
Майя Назарова

В Краснодаре оказался поврежден фасад в многоэтажке и выбиты стекла после попадания украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последствия удара по дому в российском городе появились на кадрах Telegram-канала Kub Mash.

На опубликованном ролике видно, как сотрудники экстренных служб убирают разлетевшиеся после атаки части остекления. Возле многоэтажки дежурят пожарные машины.

Как выяснил Kub Mash, пожар удалось потушить в двух квартирах.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате украинской атаки по многоэтажному дому в Краснодаре два человека пострадали. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ночью атаке беспилотников подвергся Северский район Краснодарского края, там были повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. По всему региону объявлена беспилотная опасность.

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