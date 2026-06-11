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03:36, 11 июня 2026Россия

В российском регионе обломки беспилотника попали в многоэтажку

Кондратьев: В Краснодаре обломки беспилотника попали в многоэтажку

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Краснодаре обломки беспилотника попали в многоэтажку, произошло возгорание. Об этом сообщил глава российского региона Вениамин Кондратьев.

«По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь», — уточнил губернатор.

Также ночью атаке беспилотников подвергся Северский район Краснодарского края, там были повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. По всему региону объявлена беспилотная опасность.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 июня обломки беспилотного летательного аппарата упали в Афипском в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперштаб региона.

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