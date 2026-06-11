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08:40, 11 июня 2026Культура

Известный российский певец перенес инсульт

Shot: 76-летний российский певец Буйнов перенес инсульт в мае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Буйнов

Александр Буйнов. Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов перенес инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Известно, что 76-летнего народного артиста госпитализировали в мае: ему поставили диагноз «ишемический инсульт». Состояние Буйнова стабилизировали, он отправился домой, когда показатели пришли в норму. Певцу рекомендовали сократить физические нагрузки и больше отдыхать.

Сейчас известный артист уже занимается работой: после выписки он начал писать новую песню, а также иногда дает выступления.

Ранее Буйнов, у которого обнаружили рак предстательной железы, назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин. Он добавил, что из-за этого его восприятие болезни «не было таким сильным», как у окружения.

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