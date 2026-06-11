Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ на один из главных символов Севастополя

Возникший после атаки ВСУ пожар в здании панорамы в Севастополе ликвидирован

Возникший после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854 — 1855 годов» в Севастополе, одном из главных символов города, ликвидирован. Данные о последствиях налета раскрыли в МЧС по Севастополю.

В службе сообщили, что пожар площадью 600 квадратных метров был полностью ликвидирован в 8:00 по московскому времени (совпадает с местным). «На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей», — сообщили спасатели.

Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьёзные повреждения пламенем и высокими температурами ГУ МЧС России по городу Севастополю

Об атаке на здание музея-панорамы стало известно утром в среду, 10 июня. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что ВСУ ударили по панораме дроном с кумулятивным зарядом — беспилотник прожег крышу, здание загорелось.