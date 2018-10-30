Названы худшие марки творога

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование творога девятипроцентной жирности. В нем приняли участие семь брендов: «Милава», «Останкинское», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки» и «Искренне ваш».

В исследовании приняли участие специалисты ВНИИ молочной промышленности и «Ростест-Москва». Они изучили 50 параметров, среди которых соответствие маркировке и органолептическим свойствам, качество и безопасность.

Ни в одном из образцов специалисты не нашли нежелательных растительных жиров, но везде, кроме «Останкинского», обнаружили крахмал. По ГОСТу его не должно быть в молочных продуктах.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

«В крахмале как таковом ничего опасного или вредного нет. Но в составе натуральных молочных продуктов он не должен использоваться как немолочный компонент. Обычно производители добавляют его для придания продукту густоты и, естественно, не указывают в составе. Также крахмал позволяет замаскировать не слишком качественное исходное сырье. В результате мы получаем ненатуральный продукт, пищевая ценность которого существенно отличается от ожидаемой», — приводятся слова руководителя аналитического бюро «Росконтроля» Андрея Мосова.

Таким образом, творог под брендом «Останкинское» — единственный, не оказавшийся подделкой. Однако в нем содержится плесень в объеме в 24 раза больше допустимого.

Также в твороге «Милава», «Домик в деревне» и «Коровка из Кореновки» сильно занижено содержание молочнокислых бактерий.

В результате исследования образцы творога под брендами «Милава», «Останкинское», «Искренне ваш» и «Дмитровский молочный завод» признаны опасными для потребителей, а остальные занесены в черный список «Росконтроля».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!