Назван лучший творог

Роскачество провело исследование самых популярных марок творога жирностью девять процентов, результаты которого опубликованы на сайте организации. Только треть образцов соответствуют всем требованиям.

Специалисты по поручению правительства проверили творог 73 торговых марок. Исследование проводилось по 25 параметрам качества и безопасности, таким как молоко и закваска, вероятность фальсификации, наличие плесневых грибков, дрожжей и опасных микроорганизмов.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

По итогам исследования лучшими были признаны 17 марок. Среди них «Белый город», «Кубанская буренка», «Вятушка», «Вожгалы», «Красногорский», «Славмо» и «Першинский». Также повышенным российским стандартам соответствует творог под брендом «Брест-Литовский», однако он не может претендовать на Знак качества из-за того, что произведен в Белоруссии.

В 8 случаях была выявлена фальсификация творога растительными жирами, в 11 образцах обнаружилось повышенное содержание антибиотиков. Шесть производителей допустили содержание в своей продукции бактерий кишечной палочки, 14 — дрожжей и плесени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!