Развеяны главные мифы о яблоках

Роскачество проверило самые популярные яблоки на российском рынке и основные мифы о них в рамках своего спецпроекта. Результаты опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты закупали различные виды яблок в разных типах торговых точек: с рук, на рынках и в супермаркетах. Приобретенные фрукты проверялись сразу по 200 показателям, среди которых наличие пестицидов, нитратов, токсичных элементов, внешний вид, вкус и запах.

Первый миф, который проверило Роскачество, касался высокого содержания нитратов, радионуклидов и ГМО. Специалисты ведомства не обнаружили их в отобранных образцах. «Яблоки растут на дереве, поэтому они не получают тех вредных веществ, которые могут накапливаться в почве, в том числе и нитратов», — приводятся слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

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Второе расхожее мнение, говорящее о том, что в яблоках можно встретить паразитов и следы вредителей, тоже не подтвердилось. «Паразитов, кстати, не стоит путать с личинками насекомых, которых иногда можно найти в яблоках: эти говорят о том, что во фрукте нет химии, иначе гусеница бы просто не выжила», — говорится в отчете.

Третий миф, опровергнутый исследователями, гласил, что яблоки опасны из-за воска, которым они покрыты. «Такая мера призвана спасти яблоки от высыхания и размягчения, то есть продлевает фруктам жизнь, а бонусом придает им глянцевый блеск. Сам по себе воск не опасен, и чтобы его смыть, достаточно тщательно вымыть фрукт обычной водой», — отмечается в докладе. При этом в купленных яблоках эксперты воска не нашли.

Не подтвердилось и мнение о том, что яблоки богаты железом и витамином C. Коричневый налет на срезе фрукта свидетельствует не о наличии железа, а о защите от повреждений. Необходимый организму объем витамина C можно получить, только съев как минимум килограмм яблок, отмечают эксперты.

Наконец, последнее заблуждение гласило, что в российских яблоках больше пестицидов, чем в импортных. «Низкое содержание пестицидов в нашей плодоовощной продукции — очевидное конкурентное преимущество наших фруктов по сравнению с зарубежными аналогами», — отметила Викулова.

Однако отдельные недостатки экспертам выявить все же удалось. Так, некоторые из изученных образцов яблок были поражены пятнами парши (неопасной для человека болезни фруктов), у других были повреждения кожи, нажимы или потертости.

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