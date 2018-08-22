Роскачество сравнило российские и итальянские макароны

Российские макароны, сделанные из твердых сортов пшеницы, ничем не уступают итальянской продукции. Об этом заявил руководитель Роскачества Максим Протасов на выставке «Агрорусь-2018» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Можно четко говорить, что в целом ряде категорий у нас есть яркие конкурентные преимущества. В частности, та продукция, которая сделана из продуктов растениеводства, например, мука, макароны — в ней мы не слабее большинства конкурентов», — отметил он.

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Руководитель Роскачества также рассказал, что в линейке продуктов питания, которые ценятся на мировом рынке можно назвать российские рафинированные и нерафинированные масла. «Многие товары получили государственный знак качества и продвижение на международные рынки. Это те товары, которыми мы можем гордиться», — добавил Протасов.

В начале июля Роскачество сравнило пиво одного чешского бренда, произведенное в России и за рубежом, и пришло к выводу, что качество обоих образцов находится практически на одном уровне, в то время как по цене товары отличаются. В организации пообещали продолжить проводить сравнительные исследования одинаковых марок товаров, произведенных в России и в других странах.

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