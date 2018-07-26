Названо самое качественное и вкусное масло

Роскачество проверило 74 наиболее популярные марки традиционного сливочного масла жирностью 82,5 процента и назвало самое качественное и вкусное. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты исследовали продукцию по 68 параметрам, говорится в итоговом отчете. В частности, масло проверили на наличие кишечной палочки, токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и микотоксинов.

Выяснилось, что требованиям стандарта Роскачества соответствует масло 22 торговых марок. Три из них были отмечены знаком качества — это бренды «Рузское», «Ферма» и Lattesco. Также на знак качества претендует масло марки «Братья Чебурашкины».

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Говоря о соотношении цены и качества, эксперты отмечают, что самое дорогое масло в новом исследовании — «Углече поле» — оказалось качественным и безопасным, а самое дешевое — «Бежин луг» — имеет нарушения по жирности и влаге.

Вместе с тем масло марки «Бежин луг» оказалось самым вкусным из десятки, исследованной в 2018 году. Кроме того, отмечены вкусовые качества масла бренда «Коровка из Кореновки», которое также является одним из самых дешевых.

Ранее Роскачество совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором провело исследование российского рынка сливочного масла, в результате которого выявило, что почти 14 процентов всей производимой продукции является фальсификатом.

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