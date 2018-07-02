Названы отличия российского пива от чешского

Роскачество сравнило пиво одного чешского бренда, произведенное в России и за рубежом, и пришло к выводу, что качество обоих образцов находится практически на одном уровне, в то время как по цене товары отличаются. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты, в частности, сравнивали российское Krušovice Světlé Royal и чешское Krusovice Imperial. По результатам физико-химических и органолептических испытаний выяснилось, что товары практически ничем друг от друга не отличаются.

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Вместе с тем, по данным Роскачества, цена банки произведенного в России пива составляет 63 рубля, в то время как банка чешского стоит 130 рублей. Такое расхождение в цене объясняют локализацией производства, а именно транспортными и таможенными расходами.

В организации пообещали продолжить проводить сравнительные исследования одинаковых марок товаров, произведенных в России и в других странах.

В середине июня Роскачество назвало самое вкусное пиво. Лидерами рейтинга оказались Amstel, «Халзан», Bud, Heineken и Stella Artois.

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