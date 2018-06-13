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Роскачество назвало самое вкусное пиво

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Роскачество по поручению правительства России проверило светлое фильтрованное пиво на российском рынке в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

В ходе исследования 40 образцов ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусу. При этом стоимость продукции составила от 67 до 260 рублей за литр.

Лидерами рейтинга оказались Amstel (5,167 балла), «Халзан» (5,117), Bud (5,100), Heineken (5,084), Stella Artois (5,050). Наименее вкусными сортами эксперты назвали «Жигулевское» (производство казанского филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес»), «Горьковское», «Окское», «Балтика» и «Свердловское».​

Тем не менее, не было найдено ни одного «синтетического» продукта, сделанного, по заблуждению потребителей, из порошка, спирта, воды и различных добавок — красителей и усилителей вкуса. В Роскачестве отметили, что естественный способ производства пенного напитка является самым дешевым, и производителю готовить «порошковое» пиво нецелесообразно и экономически невыгодно.

Исследование проводилось с привлечением дегустационной комиссии, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты. По результатам испытаний вкуса самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво.

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