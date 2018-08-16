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Роскачество не нашло идеальных школьных рюкзаков

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Роскачество рассказало, на что стоит обращать внимание при выборе рюкзаков для школьников. Об этом говорится в спецпроекте организации, опубликованном в преддверии нового учебного года.

Эксперты Роскачества закупили и отправили на исследование самые разнообразные рюкзаки по цене от 709 до 12,5 тысячи рублей, которые внешне выглядят как предназначенные для школьников младших классов. У продавцов данные рюкзаки также позиционировались как школьные товары. Большинство товаров оказалось китайского производства, но также были образцы производства России, Германии, Японии и Сербии. У некоторых товаров страну происхождения определить не удалось.

Все товары были изучены по 92 параметрам. К качеству изготовления претензий не обнаружилось — у всех образцов оказались крепкие швы, молнии, изделия не линяют и не красятся, устойчивы к сухому и мокрому трению. Однако выявлены несоответствия по массе (слишком тяжелые), габаритам, формоустойчивости спинки. На ряде образцов отсутствовали обязательные светоотражатели.

«Ни один из исследованных рюкзаков не дотянулся до повышенных требований стандарта Роскачества. Среди рюкзаков, выборочно закупленных для исследования, идеального не оказалось», — резюмировали в организации.

По нормативам, ранец без учебников для учащихся 1-4 классов должен весить не более 700 граммов, для учеников средних и старших классов — не более 1 килограмма. Изделие должно иметь длинные и широкие регулируемые лямки. Высота рюкзака должна быть от 30 до 36 сантиметров, глубина — 6-10 сантиметров. Передняя стенка должна быть короче задней — ее длина должна быть 22-26 сантиметров. Спинки всех школьных рюкзаков или ранцев должны быть ортопедическими, с жесткими вставками. Подкладка плечевых ремней должна быть из вентилируемой ткани, рюкзак не должен иметь резкого запаха.

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