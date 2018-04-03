Прозрачный аксессуар защитит школьников от расстрела

В целях безопасности дирекция школы Марджори Стонман Дуглас в Паркленде, США, обязала учеников ходить на занятия с прозрачными рюкзаками. Об этом сообщает Dazed.
Прозрачный материал позволит работникам охраны следить за содержимым сумок учащихся, чтобы помешать пронести оружие.
Школьники не одобрили новые правила и начали выражать недовольство в Twitter. «Хорошо, но как прозрачные рюкзаки защитят от AR-15?», — написала Кайра Пэрроу.
«Теперь я не могу притвориться, что ищу домашнее задание в сумке, когда у меня его нет», — шутили другие.
14 февраля в одной из средних школ Флориды произошла стрельба, в результате которой погибло 17 человек. Огонь открыл один из бывших учащихся, 19-летний Николас Круз, стрелявший из винтовки AR-15. Нападение в Паркленде стало одним из самых крупных в истории США по числу жертв.