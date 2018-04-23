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Отец вооружился в честь выпускного дочери и разгневал пользователей сети

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Джей Фили (в центре)

Бывшая звезда американского футбола Джей Фели (Jay Feely) разозлил подписчиков фотографией с оружием. Скандальный снимок опубликован на его странице в Twitter.

На изображении Фели встал между своей дочерью и ее парнем. В правой руке футболист держал пистолет. В описании под снимком мужчина пожелал паре хорошо провести время на выпускном.

Сопутствующий хештег #BadBoys говорит о том, что шутка — явная отсылка к сцене из фильма «Плохие парни 2», где главный герой запугивает 15-летнего мальчика, который пригласил его дочь на свидание.

Пользователи сети не оценили юмор отца. Некоторые обвинили Фели в «танцах на костях», припоминая ему недавнюю стрельбу в американской школе. По мнению этих подписчиков, шутки со смертельным оружием неприемлемы в подобной ситуации. Другие же назвали мужчину сексистом: якобы он отрицает свободу воли дочери, а также способность думать и действовать как свободно мыслящий человек.

В результате Фели пришлось публично извиниться за опубликованный снимок. Он сказал, что пистолет не был заряжен, а дочь и ее парень знали о шутке. «Я серьезно отношусь к безопасности», — заявил бывший футболист.

В феврале 2018 года бывший ученик открыл стрельбу в школе в Паркленде (США, штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.

После этого в школах усилили меры безопасности. Например, в одном из учебных заведений Паркленда учеников обязали носить прозрачные рюкзаки. Предполагалось, что прозрачный материал позволит работникам охраны следить за содержимым сумок учащихся, чтобы помешать пронести оружие.

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