Россиян избавят от некачественного пива

Глава Роскачества Максим Протасов предложил первому вице-премьеру Антону Силуанову внести изменения в ГОСТ на пиво. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Протасова.

В частности, предлагается включить в ГОСТ методику, позволяющую отличать пиво от пивного напитка. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, предложения главы Роскачества будут рассмотрены правительством и «с высокой долей вероятности поддержаны».

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Эксперты считают, что корректировка законодательства поможет избавить российский рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции. При этом участники рынка вряд ли так легко поддержат данную инициативу, тем более, что предлагаемая методика ранее уже вызывала недовольство отрасли.

Определять нарушение пропорций сырья в пиве специалисты Роскачества хотят с помощью оценки массовой концентрации общего азота, который содержится в солоде. В пивоваренной компании «Балтика» заявляли, что качество пива по такому критерию не оценивается ни в одной стране мира.

В середине июня Роскачество по поручению правительства России проверило светлое фильтрованное пиво на российском рынке в преддверии чемпионата мира по футболу. В ходе исследования 40 образцов ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусу.

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