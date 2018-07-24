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Россияне полюбили пиво

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Продажи пива в России в первой половине 2018 года выросли на восемь процентов, говорится в исследовании компании Nielsen. Главным драйвером для отрасли послужил чемпионат мира по футболу.

В натуральном выражении продажи пива за первые шесть месяцев год составили 2,23 миллиарда литров. Год назад был зафиксирован спад продаж на шесть процентов.

Больше всего показатели выросли в 11 городах-хозяевах чемпионата мира — на 14 процентов. В январе-мае в этих же городах рост составил всего пять процентов. Активнее всего пиво покупали в Сочи (плюс 39 процентов), Волгограде (плюс 31 процент), Калининграде (плюс 30 процентов) и Казани (плюс 27 процентов).

Также спросом пользовалось безалкогольное пиво. Его продажи по сравнению с июнем 2017 года выросли сразу на 65 процентов. Это позволило ему обойти слабоалкогольное пиво (крепость 1,7-3,9 процента). «Среди сортов существенных изменений не произошло — несмотря на увеличение интереса к темному и полутемному (в том числе красному) пиву на 41-43 процента, абсолютное большинство покупок в рознице (95 процентов) приходилось на светлое пиво», — говорится в исследовании.

Помимо чемпионата мира, в качестве причин резкого скачка популярности напитка называются рост реальных доходов в первом полугодии, низкие цены в каналах современной торговли, а также эффект низкой базы из-за холодного лета 2017 года.

Аналитики Nielsen ожидают, что по итогам 2018 года рынок пива в России может вырасти на 3,2 процента (после спада на 4,2 процента в 2017-м.

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