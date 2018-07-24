Назван самый популярный алкоголь у россиян

Выяснены алкогольные предпочтения российских граждан и средний объем потребления спиртных напитков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования компании GfK.

Самым популярным спиртным напитком оказалось вино. За год его потребление выросло на 8,8 процента. Среднестатистический россиянин покупает вино семь раз в год, а средний объем покупки составляет 1,4 литра. В год в семье выпивают около десяти литров этого алкоголя.

В среднем жители России покупают 21 литр алкогольных напитков, не считая пива. Крепкий алкоголь, вина, шампанские и игристые вина в год покупают 86 процентов домохозяйств хотя бы раз в год.

Материалы по теме Бухай, управляй Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа

Исследование основано на данных опроса домохозяйств в городской и сельской России с апреля 2017 по март 2018 года.

9 июня сообщалось, что российские виноделы просят увеличить господдержку и снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами. Сейчас поддержка виноделов обходится государству в 1,5 миллиарда рублей ежегодно.

4 июня была названа основная статься расходов россиян. Самым популярным продуктом ежедневного потребления для россиян оказалось мясо. На него тратится около 14 процентов бюджета домохозяйств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!