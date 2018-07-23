Немцев призвали сдавать пустые бутылки

Производители пива в Германии жалуются на нехватку тары. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Жаркая погода, установившаяся в Европе, привела в росту спроса на пенный напиток. На заводе Veltins отметили, что объемы продаж достигли рекордных значений.

Однако именно это привело к нехватке бутылок и ящиков для их хранения и перевозки. С просьбой вернуть пустые бутылки выступила пивоварня Moritz Fiege. Еще два компании — Veltins и Konig-Pilsener — сообщили, что заказали дополнительные ящики. Трудности с тарой также усугубляются тем, что каждый производитель имеет упаковку с собственным уникальным дизайном.

Как отмечает Deutsche Welle, температура воздуха в Германии, которая уже несколько недель не падает ниже отметки в +30 градусов, продержится на том же уровне до начала августа.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина разрешить продажу пива на стадионах.

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